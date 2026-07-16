Le amichevoli del Napoli saranno tutte in pay-per-view: ecco dove vederle e il prezzo
Le emozioni dell’anno del Centenario stanno per cominciare. Durante i ritiri precampionato di Dimaro e Castel di Sangro, la SSC Napoli affronterà cinque avversarie nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 2026/27.
Tutte le amichevoli saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View su DAZN, Sky Primafila e OneFootball, al prezzo di 9,99 euro per ciascun incontro.
Questo il calendario completo:
PARTITE
Napoli vs Arezzo 22/07/2026 - h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale - SKI.IT Arena
Napoli vs Carrarese 26/07/2026 - h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale - SKI.IT Arena
Napoli vs Club Atlético Osasuna 05/08/2026 - h 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini
Napoli vs Real Club Celta de Vigo 08/08/2026 - h 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini
Napoli vs Aris Salonicco 12/08/2026 - h 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini
COME ACQUISTARE I MATCH SU DAZN
Per chi è già cliente DAZN:
1. Vai su www.dazn.com/myaccount e accedi con le tue credenziali
2. Nella sezione "Pay-per-view" seleziona la partita che desideri acquistare cliccando su "Acquista ora"
3. Inserisci il metodo di pagamento se necessario e conferma il pagamento
Per chi NON è cliente DAZN:
1. Vai su www.dazn.com/welcome
2. Scorri tra le amichevoli elencate fino a trovare l'amichevole del Napoli che desideri acquistare
3. Clicca su "Acquista ora" e registrati inserendo il tuo indirizzo email
4. Seleziona il metodo di pagamento e completa l'acquisto
Per maggiori informazioni visita la pagina: https://www.dazn.com/it-IT/help
COME ACQUISTARE I MATCH SU SKY
L'acquisto delle gare è riservato agli abbonati Sky. Di seguito le modalità operative:
● Sky Q: premi il tasto Home (casetta) del telecomando, vai nella sezione Sport e Calcio di Primafila, premi OK, seleziona l'evento desiderato e segui le istruzioni a schermo.
● My Sky: vai sul canale dell’evento (n° 251 - Sky Sport 251) e segui le istruzioni a schermo.
COME ACQUISTARE I MATCH SU ONEFOOTBALL
1. Registrati gratuitamente alla piattaforma di OneFootball https://onefootball.com/it/home via Web o su App Mobile;
2. Digita sulla barra di ricerca “Napoli” e accedi al profilo del Club;
3. Seleziona la sezione “Partite”, clicca su una delle prossime gare amichevoli a pagamento;
4. Completa l’acquisto al prezzo di € 9,99 per la singola gara.
La partita potrà essere seguita su smartphone, Smart TV o tramite browser web.
Serie A Enilive 2026-2027
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