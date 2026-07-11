Lutto per la musica italiana: è morto Peppino di Capri

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Il pianista e cantautore si è spento oggi a Villa Castiglione, sulla sua amata Capri, dopo una lunga malattia. Se ne va un grande protagonista della musica.

Peppino Di Capri è morto oggi a 86 anni dopo una lunga malattia. È scomparso nella sua amata isola, a Villa Castiglione. Lascia il figlio Nico, avuto dalla prima moglie, ed Edoardo e Daria, nati dall'unione con Giuliana Gagliardi.

Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile.

Peppino Di Capri è sempre stato un grandissimo tifoso del Napoli: di lui si ricorderà anche l'amore per i colori azzurri, che lo ha portato spesso a esprimere pubblicamente il proprio attaccamento alla squadra, celebrando la sua città natale e d'adozione anche attraverso la sua sconfinata produzione musicale.