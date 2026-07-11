Il saluto di ADL a Peppino Di Capri: "Mito indelebile, brindo alla tua immortalità"
Dopo la scomparsa di Peppino Di Capri annunciata questa mattina, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è unito al cordoglio della famiglia lasciando un messaggio sul suo profilo X:
"Caro Peppino, con te non se ne va via soltanto un amico sincero e generoso, ma un simbolo di un'Italia che si è raccontata attraverso le tue canzoni, accompagnando intere generazioni dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi. Oggi te ne vai e ci lasci, ma il tuo mito resterà indelebile in quello che hai creato e che continuerà a rappresentarti per le future generazioni.
Con un bicchiere di "champagne" in mano brindo alla tua immortalità".
Caro Peppino, con te non se ne va via soltanto un amico sincero e generoso, ma un simbolo di un'Italia che si è raccontata attraverso le tue canzoni, accompagnando intere generazioni dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi. Oggi te ne vai e ci lasci, ma il tuo mito resterà…— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 11, 2026
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro