Ultim'ora Il saluto di ADL a Peppino Di Capri: "Mito indelebile, brindo alla tua immortalità"

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Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è unito al cordoglio per al scomparsa di Peppino Di Capri, leggenda della musica italiana

Dopo la scomparsa di Peppino Di Capri annunciata questa mattina, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è unito al cordoglio della famiglia lasciando un messaggio sul suo profilo X:

"Caro Peppino, con te non se ne va via soltanto un amico sincero e generoso, ma un simbolo di un'Italia che si è raccontata attraverso le tue canzoni, accompagnando intere generazioni dalla fine degli anni Cinquanta ad oggi. Oggi te ne vai e ci lasci, ma il tuo mito resterà indelebile in quello che hai creato e che continuerà a rappresentarti per le future generazioni.

Con un bicchiere di "champagne" in mano brindo alla tua immortalità".