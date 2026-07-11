È morto Peppino di Capri, il messaggio di cordoglio della Ssc Napoli

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Attraverso un post su X la Ssc Napoli ha lasciato un messaggio di cordoglio alla famiglia di Peppino di Capri che si è spento questa mattina.

Anche la Ssc Napoli, dopo il tweet di De Laurentiis, ha partecipato al dolore della famiglia di Peppino di Capri scomparso questa mattina dopo una lunga malattia. Ecco il messaggio della società azzurra:

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis, tutta la SSC Napoli e la Filmauro si uniscono commossi al cordoglio per la scomparsa di Peppino di Capri, leggendario artista e meraviglioso interprete della musica italiana e napoletana. Le sue indimenticabili melodie hanno attraversato intere generazioni, entrando nella memoria collettiva con il suo inconfondibile stile. Ai figli Igor, Edoardo e Dario e a tutti i suoi cari la nostra più sentita vicinanza".