Magia di Anguissa! Napoli in vantaggio su rovesciata!
Il Napoli passa in vantaggio contro la Roma al 27' grazie a una straordinaria giocata di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense sblocca la sfida dello stadio Diego Armando Maradona con una conclusione acrobatica che sorprende completamente la difesa giallorossa e il portiere Gollini. Un'autentica prodezza che porta gli azzurri di Massimiliano Allegri sull'1-0 in una partita particolarmente importante per la classifica.
Napoli-Roma 1-0, rovesciata incredibile di Anguissa: ecco la dinamica del gol
L'azione nasce da un calcio di punizione battuto dalla sinistra da Matteo Politano. Il pallone arriva in area, dove De Roon respinge corto, senza riuscire ad allontanare il pericolo. Sulla sfera si avventa Anguissa, che tenta una spettacolare rovesciata: ne viene fuori una parabola sorprendente che si infila in porta, lasciando Gollini completamente immobile, incapace persino di accennare un intervento. Il Maradona esplode per una rete tanto inattesa quanto spettacolare, che permette al Napoli di portarsi avanti al 27'.
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