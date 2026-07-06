Foto Maglia Napoli centenario, tra i modelli anche De Bruyne e Vergara

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Il Napoli è pronto a inaugurare la stagione del Centenario con la presentazione della nuova maglia home 2026/27. Il lancio ufficiale è in programma oggi a bordo della nave da crociera MSC World Europa, con l'evento che sarà trasmesso in diretta dalle ore 14 su RadioTuttoNapoli. Prima della presentazione, il club ha deciso di anticipare sui propri canali social le prime immagini della nuova divisa, mostrando alcuni dei dettagli che caratterizzeranno la casacca celebrativa.

Anche De Bruyne e Vergara scelti come testimonial

Nelle foto diffuse dal Napoli compaiono anche Kevin De Bruyne e Antonio Vergara, scelti dal club come modelli per presentare la nuova maglia dedicata alla stagione del Centenario. Una divisa destinata ad accompagnare gli azzurri in un'annata speciale, che celebrerà i cento anni di storia della società con una serie di iniziative dentro e fuori dal campo.