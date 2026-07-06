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Maglia Napoli centenario, ecco la gallery con tutti i dettagli della nuova divisa

Maglia Napoli centenario, ecco la gallery con tutti i dettagli della nuova divisa
Oggi alle 12:45Notizie
di Arturo Minervini

Il Napoli è pronto a svelare la prima maglia della stagione 2026/27, una divisa destinata ad entrare nella storia perché inaugura ufficialmente l'anno del Centenario del club. La presentazione è in programma oggi a bordo della nave da crociera MSC World Europa, diretta dalle ore 14 su RadioTuttoNapoli, scelta come palcoscenico per il lancio della nuova casacca azzurra.

Nuova maglia Napoli, ecco i dettagli

Il club ha però deciso di anticipare la diffusione sui social delle immagini della maglia, con diversi dettagli che vanno ad impreziosire la maglia. Ecco la gallery con le foto del club. 