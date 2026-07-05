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Europei U19, delusione Italia! Perde con l'Ucraina e viene eliminata

Europei U19, delusione Italia! Perde con l'Ucraina e viene eliminataTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:45Notizie
di Francesco Carbone
L’Italia Under 20 viene sconfitta dall’Ucraina e, complice il risultato di Croazia-Serbia, viene eliminata dalla corsa alle semifinali.

L’Italia esce sconfitta contro l’Ucraina in una gara amara che compromette il percorso agli Europei Under 19. A decidere l’incontro è la splendida rete di Bogdan Olychenko al 29’, che piega gli azzurri nonostante le numerose occasioni create per raggiungere il pareggio, risultato che avrebbe garantito l’accesso alle semifinali. Il contemporaneo successo della Croazia per 3-0 sulla Serbia condanna definitivamente la squadra di Alberto Bollini, che vede interrompersi in anticipo il proprio cammino nella competizione.

Playoff Mondiali U20 contro la Danimarca

Mercoledì prossimo l’Italia tornerà in campo per affrontare la Danimarca nello spareggio decisivo per la qualificazione ai Mondiali Under 20, un appuntamento fondamentale per dare continuità al percorso della selezione azzurra e provare a centrare l’obiettivo iridato.