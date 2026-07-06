Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ottavi Mondiali, dove vedere Portogallo-Spagna
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In questo lunedì 6 luglio proseguono gli appuntamenti calcistici con i Mondiali 2026, che vedono andare in scena gli ottavi di finale. Dopo la partita di stanotte tra Messico ed Inghilterra, oggi è previsto il match tra Portogallo e Spagna alle ore 21:00. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI’ 5 LUGLIO
21.00 Portogallo-Spagna (Mondiali) - DAZN e RAI 1
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