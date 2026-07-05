SSCNapoli, da domani in vendita la nuova maglia 2026/27: gli store prolungheranno gli orari
Il Napoli è pronto a svelare ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2026/27. L'appuntamento è fissato per domani, lunedì 6 luglio, alle ore 15:00, quando a bordo della nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova divisa azzurra. Un evento particolarmente atteso dai tifosi, che segnerà uno dei primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione e accompagnerà il club verso l'inizio del ritiro estivo.
La nota ufficiale del Napoli
Per l'occasione, la società azzurra ha promosso un'iniziativa speciale dedicata ai propri store ufficiali, coinvolgendoli nel lancio della nuova maglia. Di seguito la nota diffusa dal club: "Per l'occasione, i nostri store prolungheranno l'orario di apertura: Centro Commerciale Campania: aperto fino alle 22:00 San Domenico: aperto fino alle 22:00 Calabritto: aperto fino alle 22:00 Stazione Centrale: aperto fino alle 20:00".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro