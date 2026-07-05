Ufficiale SSCNapoli, da domani in vendita la nuova maglia 2026/27: gli store prolungheranno gli orari

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Napoli presenta la maglia 2026/27: conferenza stampa e iniziativa dedicata agli store ufficiali.

Il Napoli è pronto a svelare ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2026/27. L'appuntamento è fissato per domani, lunedì 6 luglio, alle ore 15:00, quando a bordo della nave MSC World Europa si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova divisa azzurra. Un evento particolarmente atteso dai tifosi, che segnerà uno dei primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione e accompagnerà il club verso l'inizio del ritiro estivo.

La nota ufficiale del Napoli

Per l'occasione, la società azzurra ha promosso un'iniziativa speciale dedicata ai propri store ufficiali, coinvolgendoli nel lancio della nuova maglia. Di seguito la nota diffusa dal club: "Per l'occasione, i nostri store prolungheranno l'orario di apertura: Centro Commerciale Campania: aperto fino alle 22:00 San Domenico: aperto fino alle 22:00 Calabritto: aperto fino alle 22:00 Stazione Centrale: aperto fino alle 20:00".