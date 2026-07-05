Maradona-Napoli, 42 anni fa 70mila a Fuorigrotta: il primo abbraccio con la città

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Dal giorno di Maradona ad Allegri: il Napoli guarda al futuro del centenario

Il 5 luglio 1984 è una data scolpita nella storia del Napoli e nel cuore dei suoi tifosi. Quel giorno, in un San Paolo gremito da circa settantamila spettatori, Diego Armando Maradona venne presentato per la prima volta alla sua nuova gente, dando inizio a un'epopea destinata a cambiare per sempre il destino del club. Sette stagioni indimenticabili, impreziosite da trofei e da un legame unico con la città, hanno trasformato il Pibe de Oro nell'icona assoluta della storia azzurra, proprio mentre il Napoli si avvicina al traguardo del centenario, che celebrerà il prossimo primo agosto.

Dal ricordo di Maradona al nuovo ciclo con Allegri

Dopo gli anni difficili successivi all'era Maradona, il rilancio firmato Aurelio De Laurentiis ha riportato il Napoli ai vertici del calcio italiano, aprendo un ciclo caratterizzato da successi e record. Nel segno della continuità si inserisce anche la scelta di Massimiliano Allegri, che sarà presentato il 14 luglio nello storico Teatro San Carlo, una location dal forte valore simbolico, così come avvenne per Antonio Conte a Palazzo Reale. Il programma è già definito: il 17 luglio inizierà il ritiro in Trentino, ma prima sarà necessario alleggerire una rosa che conta attualmente 47 calciatori, primo passo verso la costruzione del nuovo Napoli.