Malagò e la ricerca del Ct: per Conte serve uno sforzo, c’è distanza sulle cifre

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Giovanni Malagò prosegue il lavoro per definire il nuovo assetto della Nazionale italiana. Antonio Conte e Roberto Mancini tra i principali candidati

Giovanni Malagò, che domani presiederà il primo Consiglio Federale del suo mandato, è al lavoro per definire il nuovo corso della Nazionale italiana. Nei giorni scorsi il presidente della FIGC ha avuto un primo contatto con Paolo Maldini per il ruolo di direttore tecnico, senza però ottenere un'apertura concreta. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, non è escluso che tra le parti possa esserci un nuovo confronto già nelle prossime ore, anche perché dalla scelta del direttore tecnico dipenderà successivamente quella del nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Conte e Mancini, decisivo il nodo economico

Per la panchina dell'Italia restano in corsa Antonio Conte e Roberto Mancini, entrambi pronti a tornare in azzurro. A fare la differenza, però, potrebbero essere le condizioni economiche. L'ipotesi Mancini si baserebbe su un contratto da circa 2-2,5 milioni di euro a stagione, mentre una trattativa con Conte richiederebbe uno sforzo decisamente superiore. La Serie A spingerebbe infatti per l'ex allenatore del Napoli, ma la FIGC dovrebbe aumentare sensibilmente il budget a disposizione per convincerlo. La base di partenza sarebbe vicina ai 4,1 milioni di euro annui, più eventuali bonus, una cifra comunque inferiore agli 8 milioni percepiti da Conte nella sua esperienza al Napoli. Per questo motivo resta da capire quali margini di manovra avrà Malagò prima di prendere una decisione definitiva.