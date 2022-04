Maltrattamenti al gatto, Zouma a processo: rischia 5 anni di reclusione

Kurt Zouma, difensore del West Ham, dovrà comparire in tribunale il prossimo 24 maggio.

Kurt Zouma, difensore del West Ham, dovrà comparire in tribunale il prossimo 24 maggio. Il giocatore francese sarà processato per i maltrattamenti nei confronti del proprio gatto, episodio avvenuto all'inizio di febbraio. Un video pubblicato sui social ha incastrato l'ex Chelsea, che fu subito denunciato. Come riporta The Athletic, rischia fino a cinque anni di reclusione.