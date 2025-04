Ufficiale Man United, già finita la prima stagione in Premier di Zirkzee: tante critiche e pochi gol

L'annuncio l'ha dato il suo allenatore Ruben Amorim: con l'ultimo infortunio rimediato, è finita con una manciata di partite d'anticipo la prima stagione al Manchester United e in Premier League della punta Joshua Zirkzee.

Non un disastro in senso assoluto, ma qualcosa di molto lontano da un buon anno di debutto. Il 2024/25 con i Red Devils di Zirkzee si conclude dunque ufficialmente con un bilancio di 7 gol in 48 presenze, dei quali 3 in Premier League e 2 in Europa League, con una media complessiva di una rete ogni 320 minuti che non racconta il percorso del bomber. Non ha raggiunto i numeri fatti a Bologna nella scorsa annata, in cui comunque non era riuscito neppure allora a toccare la doppia cifra, rendendosi però utile nel cucire il gioco offensivo e aprire spazi per mandare in porta i compagni.

La vita in Inghilterra per la punta olandese è stata meno facile del previsto e gli ha fatto piovere addosso critiche anche feroci, negli ultimi mesi. Tanto che secondo qualcuno (ma in tal senso lato Manchester smentiscono con fermezza) potrebbe pensare di chiedere la cessione già nel prossimo mercato estivo. Su di lui gli ammiratori in Serie A non mancano di certo: dalla Juventus, che però sembrava una soluzione più che altro quando c'era Motta, al Milan che già aveva provato a prenderlo prima di vederlo fare le valigie per l'Inghilterra, fino ad arrivare al Napoli, le squadre potenzialmente interessate a Zirkzee sono più d'una.