Video

Manchester City in campo: rifinitura prima della sfida contro il Napoli

Manchester City in campo: rifinitura prima della sfida contro il Napoli
Oggi alle 18:20Notizie
di Fabio Tarantino

Manchester City in campo. Rifinitura per i Citizens alla vigilia della sfida di domani contro il Napoli per l'esordio nella fase campionato di Champions League.

Haaland e compagni lavorano a poche ore dal super match dell'Etihad. Gara speciale per l'ex De Bruyne. Ecco il video dell'allenamento: