Prima pagina In Turchia dopo il flop col Belgio, Tuttosport: “Mancini, un’altra Italia”

Tuttosport apre sulla nuova Italia di Mancini contro la Turchia. Adzic sogna lo scudetto con la Juventus.

Dopo la pesante battuta d’arresto contro il Belgio, Roberto Mancini prepara diverse novità per la sfida di domani contro la Turchia. È questo uno dei temi principali della prima pagina odierna di Tuttosport, che titola “Mancini, un’altra Italia”. Il confronto con la nazionale guidata da Montella viene presentato come uno spareggio per evitare il quarto posto nel girone di Nations League. In difesa è previsto il ritorno di Bastoni, mentre Kayode si candida per una maglia; a centrocampo potrebbero trovare spazio Mandragora e Frattesi, con Scamacca che spera in un’occasione in attacco. Zaniolo, invece, è fuori e farà ritorno a casa.

Adzic ci crede: “Scudetto, proviamoci”. Il Toro prepara il rinnovo di Petrachi

Grande spazio anche alla Juventus con un’intervista ad Adzic, che non nasconde le ambizioni bianconere: “Scudetto, proviamoci”. Il giovane talento racconta la propria crescita e il rapporto con Luciano Spalletti, che starebbe pensando di utilizzarlo anche da numero 10. Sul fronte Torino, invece, il club prepara il rinnovo del direttore sportivo Gianluca Petrachi, il cui contratto scadrà a giugno: il quotidiano sottolinea il monte ingaggi ridotto e alcune operazioni di mercato apprezzate. Di seguito la prima pagina integrale.