Manita, indicazioni e "due colpi importanti". Napoli sorride dopo la Feralpisalò

Buone indicazioni sì, ma c'è ancora tanto da fare. Non potrebbe essere diversamente, in casa Napoli, dopo la vittoria per 5-0 in amichevole contro la Feralpisalò.

Funziona il 'vestito' disegnato da Ancelotti - Il 4-2-3-1 stilato al momento della formazione ufficiale resta solo sulla carta, perché il Napoli si muove in maniera armonica passando al 2-2-5-1 in fase di attacco e al 4-2-4 in fase di non possesso così da provare a recuperare palla col pressing. L'evoluzione del 4-4-2 prosegue nel modo migliore, in attesa di altri rinforzi dopo Di Lorenzo e Manolas.

"Gli acquisti di spessore potrebbero essere due" - L'ha detto ieri Ancelotti a Tv Luna, parlando di movimenti da fare in entrata da qui a fine mercato. I papabili sono i soliti: James, Mauro Icardi e Pèpè. Utili, per un motivo o per un altro, allo sviluppo del Napoli di Carletto. Quello che proverà, nonostante le evidenti difficoltà, a contendere lo Scudetto alla Juventus dell'ex comandante azzurro Maurizio Sarri.