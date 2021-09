Marsiglia, Milik verso il rientro a tre mesi dal ko. Sampaoli: "Lunedì torna ad allenarsi in gruppo"

Come sta Arkadiusz Milik? Ai box dalla fine dello scorso campionato, l'ex Napoli non ha ancora potuto esordire in stagione con l'Olympique Marsiglia. Ma ci siamo quasi. Le ultime sulle sue condizioni arrivano da Jorge Sampaoli in conferenza stampa: "Sono molto ottimista per Milik. Lunedì si allenerà con il gruppo. Siamo molto fortunati perché Arkadiusz è un gran professionista. Vedremo a partire da lunedì se potrà esserci per la sfida contro il Rennes (domenica 19 settembre, ndr)".