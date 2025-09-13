Massima attenzione a Kean: è on fire e non ha mai segnato in carriera al Napoli

vedi letture

In casa Napoli il pericolo numero uno è sicuramente Moise Kean, reduce da grandi prove con la nazionale. In questo senso Opta ha riportato una statistica che porterà i tifosi azzurri a fare tutti gli scongiuri del caso: il Napoli infatti è la squadra contro cui Moise Kean ha giocato più minuti in Serie A senza riuscire a segnare (302); tuttavia, l’attaccante della Fiorentina è quello che ha realizzato più gol in casa dalla scorsa stagione in Serie A (13).

Il Napoli può ripondere con Matteo Politano che ha realizzato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A, solo contro Milan (sei) e Genoa (cinque) ha segnato di più nel massimo campionato. L'ex Inter e Sassuolo viaggia verso la sua 11ª stagione di Serie A consecutiva in cui trova almeno un gol e almeno un passaggio vincente (gli unici a riuscirci come lui in tutte le 10 precedenti sono Piotr Zielinski e Paulo Dybala).