Ufficiale Mazzocchi cambia agente: l'annuncio del suo nuovo procuratore

vedi letture

Cambio di procuratore per Pasquale Mazzocchi. Il difensore del Napoli ha deciso di cambiare agente e ha affidato i suoi interessi all’avvocato Marco Sommella già manager di altri calciatori in Serie A, B ed estero dove assiste Ciro Immobile del Besiktas. Eccoli, Sommella e Mazzocchi, nella foto di TuttoMercatoWeb.com, pronti per una nuova avventura professionale insieme.

Mazzocchi dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte già la prossima domenica, il 16 marzo a Venezia, quando il Napoli sarà impegnato nella trasferta al Penzo contro i lagunari. Una sfida importante per continuare la corsa verso lo Scudetto. L’Inter è ad un punto…