McTominay convocato per Napoli-Frosinone? Arriva una prima notizia da Castel Volturno

Scott McTominay si avvicina al ritorno. Domani il centrocampista del Napoli sosterrà gli esami per ottenere l'idoneità sportiva.

Si avvicina un passaggio fondamentale nel recupero di Scott McTominay. Come riportato da Sky Sport, domani, martedì 6 ottobre, il centrocampista del Napoli si sottoporrà agli esami medici necessari per ottenere l'idoneità sportiva. Lo scozzese è fermo da settembre, quando si è sottoposto in Inghilterra a un intervento di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna. Dopo la prima fase di recupero trascorsa in patria, McTominay è tornato a Castel Volturno e ha proseguito il percorso attraverso un programma di lavoro personalizzato.

McTominay può tornare già contro il Frosinone

In caso di esito positivo degli accertamenti, Massimiliano Allegri potrà finalmente riavere McTominay a disposizione e valutarne anche la convocazione per la prossima partita di campionato. Il Napoli ospiterà il Frosinone allo stadio Maradona nel sesto turno di Serie A: il rientro dello scozzese rappresenterebbe una novità importante per il centrocampo azzurro dopo circa un mese di assenza.