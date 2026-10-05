McTominay convocato per Napoli-Frosinone? Arriva una prima notizia da Castel Volturno
Si avvicina un passaggio fondamentale nel recupero di Scott McTominay. Come riportato da Sky Sport, domani, martedì 6 ottobre, il centrocampista del Napoli si sottoporrà agli esami medici necessari per ottenere l'idoneità sportiva. Lo scozzese è fermo da settembre, quando si è sottoposto in Inghilterra a un intervento di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna. Dopo la prima fase di recupero trascorsa in patria, McTominay è tornato a Castel Volturno e ha proseguito il percorso attraverso un programma di lavoro personalizzato.
McTominay può tornare già contro il Frosinone
In caso di esito positivo degli accertamenti, Massimiliano Allegri potrà finalmente riavere McTominay a disposizione e valutarne anche la convocazione per la prossima partita di campionato. Il Napoli ospiterà il Frosinone allo stadio Maradona nel sesto turno di Serie A: il rientro dello scozzese rappresenterebbe una novità importante per il centrocampo azzurro dopo circa un mese di assenza.
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