McTominay supera il primo Hamsik e stacca il miglior Zielinski: tutti i numeri dello scozzese

vedi letture

Che forza, Scott McTominay, a suon di gol sta facendo innamorare tutti i tifosi del Napoli. Con i due di ieri sera, decisivi per la vittoria per 2-0 contro il Torino valsa il sorpasso al vertice della classifica di Serie A, sono adesso 12 le reti segnate dal centrocampista scozzese in questa stagione, delle quali ben 11 in campionato.

Un colpo da novanta, quello di McTominay, che non ci ha messo molto a far dimenticare alla piazza di Napoli il sofferto addio a parametro zero di quel Piotr Zielinski di cui, anche idealmente, l'ex Manchester United andava a prendere il posto. E in un ottica più ad ampio raggio, sembra pronto a candidarsi davvero ad assumere il ruolo molto impegnativo di erede di Hamsik al Maradona. Quello che il polacco oggi in nerazzurro non è riuscito a dimostrarsi nelle annate in azzurro.

I numeri d'altronde parlano in favore di McTominay, che con ieri sera ha superato la prima stagione al Napoli dell'amatissimo Hamsik. Lo slovacco si 'fermò' a 9 gol nella Serie A 2007/08, quella del suo debutto vero e proprio nella massima serie dopo averla assaggiata per 25 minuti col Brescia prima di dover ripartire dalla B. Aggiungendo la Coppa Italia, arrivava a 10, uno in meno di quelli segnati da McTominay nella sola Serie A, due se si amplia il raggio anche alla coppa. I migliori campionati di Hamsik (12 gol nel 2009/10 e nel 2016/17) distano ora un solo gol, mentre lo Zielinski più prolifico in Serie A (8 gol in quella 2020/21) è stato già ampiamente superato. Anche nei ricordi. A riportarlo è TMW.