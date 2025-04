Mediaset - Buongiorno non recupera per il Torino: ultime di formazione

vedi letture

Alessandro Buongiorno è ancora alle prese con la tendinopatia e dovrebbe restare ancora fuori, al suo posto confermato Marin. Conte torna al 4-4-2 con Raspadori dal primo minuto. Queste le ultime di formazione secondo la redazione di Sportmediaset. Per quanto riguarda il Torino, squalificato Gineitis, Vanoli dovrebbe recuperare Ilic, Sosa e Vlasic. In difesa torna Coco dopo la squalifica.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).