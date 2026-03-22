Meret compie 29 anni: gli auguri della SSCNapoli

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Il portiere del Napoli è nato a Udine il 22 marzo del 1997.

Compleanno in casa azzurra: Alex Meret compie 29 anni. Il portiere del Napoli è nato a Udine il 22 marzo del 1997. Di seguito gli auguri pubblicati dal club azzurro sul proprio sito ufficiale: "Ad Alex vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Meret ha esordito in maglia azzurra l'8 dicembre 2018 nel match contro il Frosinone vinto per 4-0.

Meret è il portiere con più presenze con il Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria con 222 gare. E' stato protagonista nella conquista di due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa. Buon compleanno Alex!".