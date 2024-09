MLS, i risultati: Toronto perde e Insigne si fa male, pari per l’Inter Miami di Messi

Con Messi, Jordi Alba e Luis Suarez in panchina l'Inter Miami riesce quasi a sfangarla. A mezz'ora dalla fine della partita, coach Tata Martino decide di mandare in campo la Pulga per proteggere la vittoria di misura. L'argentino ha avuto una chiara occasione per segnare, conclusa da un intervento sfortunatamente sulla linea del tiro di Luis Suarez. La fortuna questa volta non gli sorride e l'ex Atalanta Miranchuk lo purga con la rete del 2-2 finale, che sancisce un solo punto in classifica per gli uomini del Tata Martino. Uno stop in extremis, sancito al 84', tuttavia la squadra in maglia rosa resta in testa alla classifica di MLS.

Cincinnati di contro rosicchia punti importanti alla prima in classifica battendo 2-1 il Minnesota, anche Columbus resta in scia e mantiene saldo il terzo posto. Feroce manita del Philadelphia ai danni del NY City che viene sorpassato in classifica da Orlando. Il Toronto di Bernardeschi (in campo 90') e Insigne costretto all'uscita dal campo per infortunio cade 2-0 contro Columbus.

Mercoledì 18 settembre

Toronto - Columbus 0-2

New England - Montreal 2-2

NY City - Philadelphia 1-5

Atlanta - Inter Miami 2-2

Orlando - Charlotte 2-0

Nashville - Chicago 1-0

Minnesota - Cincinnati 1-2

Kansas City - Colorado 4-1

Houston - Vancouver 1-1

Salt Lake - Dallas 3-2

Seattle - San Jose 2-2

Portland - LA Galaxy 4-2

Los Angeles - Austin 1-1

Classifiche

Gruppo Ovest

Los Angeles Galaxy 55 (30 partite disputate)

Real Salt Lake 50 (29)

Los Angeles FC 49 (28)

Colorado 47 (29)

Seattle 47 (30)

Houston 45 (29)

Vancouver 46 (28)

Houston 45 (29)

Portland 43 (29)

Minnesota 39 (29)

Austin 35 (29)

Dallas 34 (29)

Sp. Kansas City 31 (30)

St. Louis 28 (29)

San Jose 18 (29)

Gruppo Est

Inter Miami 63 (29 partite disputate)

Cincinnati 55 (29)

Columbus 53 (28)

Orlando 43 (29)

New York Red Bulls 43 (29)

New York City 40 (29)

Charlotte 38 (29)

Toronto 36 (30)

Philadelphia 33 (29)

DC United 33 (29)

Atlanta 32 (29)

Nashville 32 (29)

Montreal 31 (29)

Chicago 29 (30)

New England 28 (28)