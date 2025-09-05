Monte stipendi Serie A, Napoli sul podio: +30% di ingaggi rispetto a un anno fa

Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al totale della stagione 2024-2025 (1,06 miliardi) con un aumento pari a circa il 3,8%.

Cinque i club il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro. Al comando l’Inter, con stipendi lordi aggregati per 141,5 milioni di euro, seguita da Juventus (123 milioni di euro) e dal Napoli (110,1 milioni). Gli azzurri hanno avuto un incremento del 30% rispetto al monte stipendi di un anno fa che era pari a 84,2 milioni.

Ecco la classifica completa:

Inter: 141,5 milioni di euro

Juventus: 123 milioni di euro

Napoli: 110,1 milioni di euro

Roma: 107,5 milioni di euro

Milan: 104,5 milioni di euro

Lazio: 69,9 milioni di euro

Fiorentina: 60,8 milioni di euro

Atalanta: 57,9 milioni di euro

Como: 47,8 milioni di euro

Torino: 41,2 milioni di euro

Bologna: 38,5 milioni di euro

Sassuolo: 33,3 milioni di euro

Genoa: 27,8 milioni di euro

Cremonese: 22,8 milioni di euro

Udinese: 20,5 milioni di euro

Parma: 20,2 milioni di euro

Cagliari: 19,9 milioni di euro

Hellas Verona: 18,2 milioni di euro

Lecce: 15,9 milioni di euro

Pisa: 14,7 milioni di euro