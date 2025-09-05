Monte stipendi Serie A, Napoli sul podio: +30% di ingaggi rispetto a un anno fa
Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al totale della stagione 2024-2025 (1,06 miliardi) con un aumento pari a circa il 3,8%.
Cinque i club il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro. Al comando l’Inter, con stipendi lordi aggregati per 141,5 milioni di euro, seguita da Juventus (123 milioni di euro) e dal Napoli (110,1 milioni). Gli azzurri hanno avuto un incremento del 30% rispetto al monte stipendi di un anno fa che era pari a 84,2 milioni.
Ecco la classifica completa:
Inter: 141,5 milioni di euro
Juventus: 123 milioni di euro
Napoli: 110,1 milioni di euro
Roma: 107,5 milioni di euro
Milan: 104,5 milioni di euro
Lazio: 69,9 milioni di euro
Fiorentina: 60,8 milioni di euro
Atalanta: 57,9 milioni di euro
Como: 47,8 milioni di euro
Torino: 41,2 milioni di euro
Bologna: 38,5 milioni di euro
Sassuolo: 33,3 milioni di euro
Genoa: 27,8 milioni di euro
Cremonese: 22,8 milioni di euro
Udinese: 20,5 milioni di euro
Parma: 20,2 milioni di euro
Cagliari: 19,9 milioni di euro
Hellas Verona: 18,2 milioni di euro
Lecce: 15,9 milioni di euro
Pisa: 14,7 milioni di euro
