Monza-Napoli, i precedenti sorridono agli azzurri ma c'è un dato da record dei brianzoli

Monza-Napoli, un solo successo brianzolo in nove precedenti casalinghi. Il Monza ha già segnato 11 gol in quattro gare interne.

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Monza, una sfida che presenta numeri interessanti sia sul piano dei precedenti sia per il rendimento offensivo della formazione brianzola. Sono nove gli incontri ufficiali disputati in Brianza tra le due squadre, con i padroni di casa capaci di imporsi in una sola occasione. L'unico successo interno del Monza è arrivato nella stagione 2024/25 di Serie A, quando i biancorossi si imposero per 2-0. Un bilancio storico che sorride dunque agli azzurri, chiamati però a confrontarsi con un avversario particolarmente prolifico in questo avvio di campionato.

Monza-Napoli, numeri da record per l'attacco brianzolo: 11 gol in quattro partite casalinghe

Il dato più significativo riguarda proprio la capacità realizzativa del Monza, protagonista del miglior avvio offensivo della propria storia in Serie A. La squadra brianzola ha infatti messo a segno 15 gol nelle prime otto giornate, un risultato mai raggiunto in precedenza nello stesso arco di partite. Ancora più impressionante il rendimento davanti al proprio pubblico: 11 delle 15 reti complessive sono arrivate nelle quattro gare disputate in casa, per una media di 2,75 gol a partita. Numeri che testimoniano la pericolosità offensiva della formazione di Juric al Brianteo e rappresentano un elemento da tenere in considerazione per il Napoli di Massimiliano Allegri in vista della sfida di mercoledì.