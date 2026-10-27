Monza-Napoli, probabili formazioni Sky: De Bruyne e Meret out! Le sorprese di Allegri

Monza-Napoli, Sky anticipa le scelte di Allegri: De Bruyne e Meret verso la panchina, Giovane e Marin possibili titolari.

Massimiliano Allegri prepara alcune novità di formazione in vista di Monza-Napoli, sfida in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Brianteo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il tecnico azzurro sarebbe intenzionato a concedere un turno di riposo a Kevin De Bruyne, almeno dal primo minuto, per gestirne le energie in vista del big match contro la Juventus di domenica. Il centrocampista belga dovrebbe dunque partire dalla panchina, lasciando spazio a un centrocampo composto da Anguissa, Lobotka e McTominay. Un'altra novità riguarderebbe la porta: Vanja Milinkovic-Savic è favorito su Alex Meret per una maglia da titolare. Due possibili esclusioni importanti che confermano la volontà di Allegri di gestire le rotazioni in una settimana particolarmente impegnativa.

Monza-Napoli, probabili formazioni Sky: Giovane titolare con Hojlund e Politano, Marin in difesa

Alcune novità anche in difesa e nel reparto offensivo. Davanti a Milinkovic-Savic dovrebbe agire una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera, mentre in attacco Politano e Giovane sono i candidati ad affiancare Hojlund. Sul fronte opposto, il Monza di Ivan Juric dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Tornqvist tra i pali, Kouadio, Goglichidze e Carboni in difesa, Birindelli e Mangas sulle corsie esterne, con Folorunsho e Akinsanmiro in mezzo al campo. In avanti spazio a Mota, Robinson e Varela. Queste, nel dettaglio, le probabili formazioni secondo l'emittente satellitare.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Mota, Robinson, Varela. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Giovane. All. Allegri.