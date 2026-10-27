De Bruyne play, focus Sky: "Nasce così la grande intuizione di Allegri"

Kevin De Bruyne play la grande novità del Napoli di quest'anno. La redazione di 'Sky Sport' parla delle scelte tattiche di Allegri nelle ultime giornate. "Ma veniamo a quello che forse è il cambiamento tattico della settimana: KDB al centro del suo Napoli, come voleva Allegri. Partiamo da un passo indietro e da una fotografia della partita di Champions col Bodo: qui De Bruyne non tocca palla, ma è lì dove deve essere, con compiti da regia, pronto a farsi dare il possesso.

La stessa cosa si è rivista contro la Roma: costruzione 3+2 con De Bruyne che si abbassa tra i due centrali, Di Lorenzo stringe dentro, McTominay va avanti e Anguissa va anche più avanti di McTominay. Così le mezzeali del Napoli diventano più offensive: sopratutto McTominay può fare quel che gli riesce meglio, cioè il centravanti aggiunto. Con questo nuovo posizionamento di De Bruyne il Napoli difensivamente diventa un 442. McTominay può alzarsi e pressare quasi da seconda punta accanto a Hojlund, mentre KDB e Anguissa diventano i due centrocampisti centrali, e le ali diventano esterni di centrocampo".