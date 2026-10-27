Ufficiale Porto-Napoli, vendita libera settore ospiti: ultime disponibilità biglietti entro oggi

Prosegue la vendita dei biglietti per la trasferta di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì 4 novembre alle ore 21 all'Estádio do Dragão. Secondo quanto raccolto, in questo momento c'è ancora disponibilità per il settore ospiti. Di seguito tutte le info diffuse nei giorni scorsi dal Napoli sulla vendita libera che è scatta ieri. Il termine ultimo per l'acquisto è fissato a quest'oggi, martedì 27 ottobre alle 23:59, salvo esaurimento dei posti disponibili.

FASI DI VENDITA

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 12:00 di lunedì 26 ottobre 2026 inizierà la Fase 2 di vendita libera, che proseguirà fino alle 23:59 di martedì 27 ottobre 2026, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai possessori di Fidelity Card) che durante la Fase 2 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione e la modalità di vendita sarà, solo ed esclusivamente, “best seat”.

PREZZO DEL BIGLIETTO

Il prezzo del biglietto di € 30,00, spettante al Porto, nonché l’ordine di vendita dei vari settori sono stati determinati dallo stesso Porto a propria insindacabile discrezione.