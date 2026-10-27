Ufficiale
Castel Volturno, seduta mattutina in vista di Monza: il report del club
Napoli al lavoro alla vigilia della trasferta contro il Monza: seduta mattutina di attivazione e lavoro tecnico-tattico.
Il Napoli prosegue la preparazione in vista della trasferta contro il Monza, in programma mercoledì. A un giorno dalla sfida contro la formazione allenata da Ivan Juric, gli azzurri si sono ritrovati al SSC Napoli Training Center per una seduta mattutina. La squadra di Massimiliano Allegri ha continuato il lavoro di avvicinamento alla partita.
Monza-Napoli, il report ufficiale dell'allenamento: seduta tecnico-tattica al Training Center
La SSC Napoli ha pubblicato il consueto report dell'allenamento alla vigilia della partita contro il Monza. Questa la comunicazione ufficiale del club partenopeo: “Meno uno a Monza-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Juric. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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