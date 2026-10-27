Monza-Napoli, i convocati di Allegri: 20 azzurri a disposizione per la gara di domani
Il Napoli ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta contro il Monza, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Brianteo. Sono 20 i calciatori selezionati dal tecnico azzurro per la sfida contro la formazione di Ivan Juric. Nell'elenco diramato dal Napoli figurano tutti i principali riferimenti della formazione azzurra, da Hojlund a McTominay, passando per Anguissa, Lobotka e Politano. A disposizione di Allegri anche Giovane, Lang e Lucca per il reparto offensivo, mentre in difesa sono presenti Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Rafa Marin, Marianucci e Olivera. Tra i convocati anche Vergara e Gilmour. Il tecnico avrà dunque a disposizione diverse soluzioni per definire l'undici iniziale in vista dell'impegno infrasettimanale.
I 20 convocati ufficiali del Napoli per la sfida contro il Monza:
Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Vergara.
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