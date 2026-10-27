Ufficiale Monza-Napoli, i convocati di Allegri: 20 azzurri a disposizione per la gara di domani

Monza-Napoli, Allegri convoca 20 azzurri per la sfida del Brianteo: presenti De Bruyne, Meret, Hojlund e McTominay.

Il Napoli ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati di Massimiliano Allegri per la trasferta contro il Monza, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Brianteo. Sono 20 i calciatori selezionati dal tecnico azzurro per la sfida contro la formazione di Ivan Juric. Nell'elenco diramato dal Napoli figurano tutti i principali riferimenti della formazione azzurra, da Hojlund a McTominay, passando per Anguissa, Lobotka e Politano. A disposizione di Allegri anche Giovane, Lang e Lucca per il reparto offensivo, mentre in difesa sono presenti Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Rafa Marin, Marianucci e Olivera. Tra i convocati anche Vergara e Gilmour. Il tecnico avrà dunque a disposizione diverse soluzioni per definire l'undici iniziale in vista dell'impegno infrasettimanale.

I 20 convocati ufficiali del Napoli per la sfida contro il Monza:

Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Vergara.