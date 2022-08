Niente 'Maradona' contro il Napoli per Pablo Marì.

TuttoNapoli.net

Niente 'Maradona' contro il Napoli per Pablo Marì. Il difensore spagnolo ex Udinese e Arsenal ha accusato un risentimento muscolare nel corso della rifinitura prepartita e dunque non andrà neanche in panchina. Solo tribuna per lui. A riportarlo è Tuttomercatoweb.