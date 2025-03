Morte Maradona, prime sanzioni dal processo: arrestata l'ex guardia del corpo di Diego

vedi letture

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona ha subito una svolta martedì, con l'arresto di Julio Coria, ex guardia del corpo della leggenda argentina, avvenuto durante l'udienza. I giudici hanno ritenuto "rilevanti" i riferimenti del pubblico ministero riguardanti il reato di falsa testimonianza, dopo che Coria è stato interrotto più volte mentre il pubblico ministero evidenziava "contraddizioni e omissioni" nelle sue dichiarazioni. Scortato fuori dall'aula, ora rischia fino a 10 anni di carcere.

Coria ha omesso di menzionare alcuni scambi cruciali e ha modificato la sua testimonianza riguardo al tentativo di rianimare Maradona, introducendo all'improvviso il nome della psichiatra Agustina Cosachov, un dettaglio mai citato in precedenza. Il suo arresto si aggiunge a un processo già complesso, in cui sette professionisti sanitari sono accusati di "omicidio con possibile dolo" e rischiano pene che vanno dagli 8 ai 25 anni di carcere per presunta negligenza. A riportarlo è TyC Sports.