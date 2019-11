Napoli a Roma tra le polemiche: Ancelotti conoscerà l'esito del ricorso a 3 ore dal match

Difficile dire che il Napoli abbia voltato pagina in vista della sfida di questo pomeriggio sul campo della Roma. La squadra anche ieri ha vissuto l'avvicinamento alla sfida tra le polemiche, con due interviste da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha proseguito la protesta del club per il trattamento ricevuto con l'Atalanta, e solo questa mattina - intorno alle 12 - Ancelotti conoscerà l'esito del ricorso alla squalifica e quindi se potrà guidare la sua squadra dalla panchina. I margini sono pochi, per chi conosce le dinamiche del ricorso d'urgenza, anche se la situazione sembra paradossale per un tecnico che è entrato in campo per calmare gli animi, come da richiesta dell'arbitro, ed ancora di più per le spiegazioni che il direttore di gara ha fornito nel post-partita.

"Io e lui calmavamo i giocatori per finire la partita, non esiste un rosso a chi è così collaborativo. La spiegazione di Giacomelli è stata: dovevo fare qualcosa perché c'era troppo casino. Per questo faremo ricorso", le parole alla radio ufficiale da parte del ds Giuntoli che è tornato anche sull'episodio: "L'ha detto anche Gasperini che dal vivo è netto, poi usano quel fotogramma senza prospettiva ma il difensore non guarda la palla e si scaglia contro Llorente che allarga il braccio per non essere travolto, almeno non in faccia. Era rigore, ma almeno andava fischiato - ha proseguito a Sky -, poi poteva anche non darlo ma eravamo comunque 2-1 e non sarebbe successo questo. Questa squadra sta raccogliendo molto meno di quanto merita, ha fatto cose straordinarie - ha proseguito -, col Cagliari 11 occasioni contro 1 ed ha perso, ha sofferto pochissimo e raccolto meno del gioco che esprime. Con i 3 punti col Cagliari ed i 2 dell'altro giorno, avremmo avuto la classifica reale delle prove fatte".

"A Roma con la rabbia che ci ha lasciato l'altra sera contro una squadra forte e ritrovata", l'invito di Giuntoli alla squadra in vista di questo pomeriggio. Ancelotti infatti dovrebbe affidarsi a gran parte di quell'undici: in difesa possibili rientri per due ex, Manolas e Mario Rui, nella linea con Di Lorenzo e Koulibaly. A centrocampo out Allan e conferma per Fabian-Zielinski con Callejon a destra e Insigne a sinistra. In attacco difficile rinunciare a Milik, autore di 4 gol nelle ultime 3 partite giocate, che dovrebbe far coppia con Mertens che si riprende una maglia.