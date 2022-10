Napoli-Bologna, i precedenti a Fuorigrotta: il pari manca dal 2012

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Bologna.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Bologna (ottenendo tre clean sheets nel parziale), dopo che gli emiliani avevano raccolto due successi e un pareggio nelle precedenti tre. Nelle ultime nove sfide del Napoli in casa contro il Bologna in Serie A sono arrivate ben sette vittorie campane e due sole emiliane – il pareggio non si verifica dall’1-1 del 16 gennaio 2012 (a segno Acquafresca e poi Cavani su rigore).