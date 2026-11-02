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Il Napoli è arrivato in Portogallo: Allegri recupera due calciatori

Il Napoli è arrivato in Portogallo: Allegri recupera due calciatoriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:50Notizie
di Davide Baratto
Il Napoli è arrivato a Oporto in vista della sfida di Champions League. Presenti Hojlund e Milinkovic-Savic, assenti contro la Juventus per influenza

Il Napoli è arrivato a Oporto, dove domani, mercoledì alle ore 21:00, affronterà il Porto di Francesco Farioli nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri è partita alla volta del Portogallo dopo la sconfitta contro la Juventus, con l'obiettivo di riscattare il risultato negativo di Torino.

Napoli arrivato a Oporto: presenti Hojlund e Milinkovic-Savic

Buone notizie per Max Allegri: insieme alla squadra sono partiti anche Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic, entrambi assenti nella sfida contro la Juventus a causa di un virus influenzale. La loro presenza nella trasferta portoghese è fondamentale viste le numerose assenze, anche se resta da valutare la disponibilità dei due calciatori dal primo minuto.