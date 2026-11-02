Ultim'ora
Il Napoli è arrivato in Portogallo: Allegri recupera due calciatori
TuttoNapoli.net
Il Napoli è arrivato a Oporto in vista della sfida di Champions League. Presenti Hojlund e Milinkovic-Savic, assenti contro la Juventus per influenza
Il Napoli è arrivato a Oporto, dove domani, mercoledì alle ore 21:00, affronterà il Porto di Francesco Farioli nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri è partita alla volta del Portogallo dopo la sconfitta contro la Juventus, con l'obiettivo di riscattare il risultato negativo di Torino.
Napoli arrivato a Oporto: presenti Hojlund e Milinkovic-Savic
Buone notizie per Max Allegri: insieme alla squadra sono partiti anche Rasmus Hojlund e Vanja Milinkovic-Savic, entrambi assenti nella sfida contro la Juventus a causa di un virus influenzale. La loro presenza nella trasferta portoghese è fondamentale viste le numerose assenze, anche se resta da valutare la disponibilità dei due calciatori dal primo minuto.
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliAllegri, è game over? Il risultatista con la media punti da retrocessione tra Milan e Napoli di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
04 nov 2026 21:00
UEFA Champions League 2026-2027
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Porto
|Napoli
In primo piano
TuttonapoliDa 0 a 10: i 27 mln che salvano Allegri, la frase shock di Landucci e la spiegazione per cui ADL non ha fatto mercato
Davide BarattoLiveLanducci in conferenza: "Serve fiducia! Juve ha meritato, non puoi farli tirare così liberi! Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante inversione di Allegri, la scena terrificante, la scelta ammazza-tifo e Hojlund che torna biondo
Pierpaolo MatroneManna: "Conte mi ha fatto crescere, Allegri vuole la rivincita! Su ADL, McT, KDB e gli altri colpi..."
Antonio NotoLiveLanducci in conferenza: “Critiche poco obiettive. Ho sentito Allegri? Non ancora, sarà contento. Su Lang..."
Arturo MinerviniMonza-Napoli 1-4, le pagelle: Hojlund si sblocca, Politano incide! Gioia Rafa, cresce Lang
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "Frasi contro la Roma? Avrei detto, è condizionale. Vergara? Deve migliorare. Hojlund? Ha avuto 3 occasioni"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com