Napoli deferito, Sky spiega: "Sotto lente ingrandimento acquisto di Osimhen"

La redazione di Sky Sport spiega cosa accadrà dopo il deferimento di undici club da parte della Figc

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport spiega cosa accadrà dopo il deferimento di undici club da parte della Figc: "Ora inizierà l’iter della giustizia sportiva, dopo che la Procura Federale ha iniziato ad indagare su spinta della Procura della Repubblica che, a sua volta, aveva aperto un fascicolo su 62 scambi “sospetti” fra società di calcio. Questa prima inchiesta riguarda 62 operazioni (di cui 42 vedono la Juventus come parte attiva) concentrate in tre stagioni sportive (2018-19, 2019-20 e 2020-21). Fra questi 62 scambi c’è per esempio l’operazione fra Juve e Barcellona Arthur Pjanic e l’acquisto di Oshimen da parte del Napoli (con contropartite tecniche al Lille). Ai club, al momento, verrebbe contestata la comunicazione parziale o mendace in materia gestionale ed economica, che come pena prevederebbe (se non ha portato all’iscrizione del campionato) un’ammenda con diffida. Discorso diverso invece per i dirigenti: se giudicati colpevoli rischiano una squalifica".