Napoli e Atalanta fanno segnare tutti: già 10 calciatori in rete, primato in Italia

Il Napoli non ha un bomber? Vero per metà, ma anche una splendida notizia. Milik sta tornando - 4 gol in 3 partite - e poi c'è una squadra che segna, senza un solo finalizzatore. Napoli e Atalanta sono le due squadre che sono andate a segno con più giocatori diversi nella Serie A in corso: esattamente dieci. L'ultimo per il Napoli è il difensore Maksimovic che va ad aggiungersi a Di Lorenzo, Manolas, Fabian, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Callejon e, ovviamente, Milik.