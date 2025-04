Foto Napoli-Empoli, le pagelle del Pampa: "8 a Lukaku e 8,5 a McTominay! Conte da 7"

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha stilato le sue pagelle per Napoli-Empoli 3-0. McTominay eletto migliore in campo con un sonoro 8,5, voto super anche per Lukaku a cui va un 8. Promosso a pieni voti anche mister Conte, a lui un 7 così come a Gilmour e Olivera. In generale sono tutti sopra la sufficienza. Di seguito la foto.