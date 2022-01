Napoli-Fiorentina, prosegue la vendita dei biglietti: prezzi e modalità d'acquisto

Terminata la vendita dei mini abbonamenti per i match Napoli-Sampdoria di campionato e Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, sono in vendita i biglietti per l'evento singolo Napoli-Fiorentina, ottavo di finale in programma oggi alle ore 18 allo Stadio Maradona.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 50,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 14,00

Per acquistare i tagliandi collegarsi al seguente link: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

Questi i punti vendita abilitati Ticketone: https://sscnapoli.it/web/content_2cols.aspx?did=445

Non sarà consentito il cambio utilizzatore.