Napoli-Genoa, le probabili formazioni di Tmw: sorpresa Traore per Mazzarri?

La stagione 2023/24 entra nel vivo: le prime della classifica dovranno gestire le forze considerando il doppio impegno d'ora in avanti, mentre chi è indietro è pronto a giocarsi il tutto per tutto. Come la Salernitana, che in questo weekend fa esordire il terzo allenatore stagionale, chiedendo a Fazio Liverani il miracolo che non è riuscito ai predecessori. Di seguito le ultime dai campi su Napoli-Genoa raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Napoli-Genoa - Sabato 17 febbraio, ore 15.00, stadio Maradona

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata

▪ Classifica: Napoli 35 punti, Genoa 29 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

A centrocampo possibile sorpresa Traorè

Il Napoli tornerà in campo sabato pomeriggio contro il Genoa, col dubbio Osimhen, che potrebbe essere convocato ma partire dalla panchina. Per il resto, buone notizie per Mazzarri, che dovrà però fare a meno dello squalificato Juan Jesus: pronto Natan. Si torna al 4-3-3 con Meret che fa il suo rientro tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo la possibile sorpresa potrebbe essere Traorè, al posto di Zielinski, nel terzetto con Lobotka e Anguissa. In attacco si va verso la conferma di Simeone, con Kvara e Politano sulle corsie. (da Napoli, Arturo Minervini)

Strootman è in vantaggio su Frendrup

Riscatto in casa dei campioni d’Italia. Dopo il ko contro l’Atalanta, il Genoa torna in campo per sfidare il Napoli di Walter Mazzarri. Al “Maradona” Gilardino ritrova dalla squalifica De Winter che farà reparto con Bani e Vasquez davanti a Martinez. A centrocampo ci sarà come sempre Badelj con Malinovskyi da una parte mentre dall’altra Strootman sembra essere in vantaggio su Frendrup. Sulle fasce agiranno Sabelli sulla destra e probabilmente Spence a sinistra con Gudmundsson e Retegui a comporre il tandem offensivo. (da Genova. Andrea Piras)