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Alisson e Spinazzola, lavoro in palestra: il report della SSC Napoli

Alisson e Spinazzola, lavoro in palestra: il report della SSC Napoli
Oggi alle 12:00Notizie
di Fabio Tarantino
fonte SSCNapoli

Gli azzurri proseguono gli allenamenti alla SKI.IT Arena di Dimaro. Al mattino il gruppo ha effettuato torello e sviluppi offensivi in campo. Chiusura di sessione con una serie di esercitazioni su palla inattiva.

Alisson e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra in via precauzionale.

Nel pomeriggio seconda sessione di giornata.