Dimaro, assenti Alisson e Spinazzola: ieri il brasiliano coinvolto in uno scontro di gioco
Quinto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida in un clima autunnale. Gli azzurri nella seduta mattutia sono impegnati in varie esercitazioni: la prima vede coinvolti difesa e attacco 11 contro 11. Nella seconda vengono provati i calci d'angolo senza difensori, cinque azzurri attaccano la porta, a difendere solo tre sagome gonfiabili.
Assenti questa mattina due azzurri: Alisson Santos e Leonardo Spinazzola. Il brasiliano ieri aveva terminato l'allenamento dolorante dopo un scontro di gioco avvenuto in partitella. Per quanto riguarda l'esterno, invece, non si conosce il motivo della sua assenza. Si attende il report ufficiale per conoscere le condizioni fisiche dei due giocatori. Di seguito lo scatto dell'allenamento catturato dai nostri inviati in Val di Sole.
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