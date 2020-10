Napoli in isolamento, Bakayoko in arrivo: anche il francese oggi entrerà nella 'bolla'

Il Napoli è in isolamento a Castel Volturno e nel pomeriggio dovrebbe accogliere anche Tiemoué Bakayoko nella bolla. Il nuovo acquisto verrà sottoposto a tampone, come tutti gli altri, e non è escluso che già nella giornata di domani possa svolgere il suo primo allenamento in maglia azzurra. A riportarlo è Gazzetta.it.