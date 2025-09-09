Napoli in nazionale: oggi ultimi due azzurri in campo, il programma

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:10Notizie
di Fabio Tarantino

Ultimi impegni per i giocatori del Napoli in nazionale. Con Olivera squalificato e che torna prima (viceversa avrebbe giocato domani contro il Perù), restano in due in campo oggi. Due giocatori di Conte protagonisti con le rispettive nazionali prima di rientrare. Ecco il programma di oggi.

Martedì 9 settembre
Capo Verde-Camerun (Anguissa)
U21 Macedonia-Italia (Marianucci)