Napoli in vantaggio: McTominay sblocca una gara difficilissima

Napoli in vantaggio: McTominay sblocca una gara difficilissimaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:24Notizie
di Christian Marangio

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la squadra di Conte trova il vantaggio: liscio clamoroso di Mustafazade, che svirgola e rischia l'autogol. Respinta d'istinto di Kochalski, che però non può nulla sul tapin di testa di McTominay.