Napoli-Juve, dove vederla in tv e in streaming: svelata la coppia in cronaca

. Rivalità importante e partite passate alla storia tra le due squadre: lo Stadio Diego Armando Maradona chiede gol e spettacolo in questa sfida-scudetto.

TuttoNapoli.net

L'anticipo del diciottesimo turno di Serie A propone il big match tra Napoli e Juventus. Rivalità importante e partite passate alla storia tra le due squadre: lo Stadio Diego Armando Maradona chiede gol e spettacolo in questa sfida-scudetto.

Sarà possibile vedere Napoli-Juventus, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.