Doppio cambio per il Napoli: entrano Elmas e Beukema

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Il Napoli termina le sostituzioni all'85' con un doppio cambio. Entrano Beukema ed Elmas al posto di Juan Jesus e De Bruyne.

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