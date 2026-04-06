Doppio cambio per il Napoli: entrano Elmas e Beukema
Il Napoli termina le sostituzioni all'85' con un doppio cambio. Entrano Beukema ed Elmas al posto di Juan Jesus e De Bruyne.
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