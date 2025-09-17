Ufficiale Napoli-Pisa affidata al giovane Crezzini, al Var ecco Mazzoleni

Sarà il giovane Valerio Crezzini (alla sua terza partita complessiva in Serie A) a dirigere Napoli–Pisa, in programma lunedì 22 settembre alle ore 20.45 al Maradona. La gara, valida per la quarta giornata di campionato. Ad assistere il direttore di gara ci saranno Costanzo e Mastrodonato come guardalinee, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. In sala VAR è stato designato Mazzoleni, coadiuvato dall’AVAR Giua.

