Napoli-Pisa affidata al giovane Crezzini, al Var ecco Mazzoleni
TuttoNapoli.net
Sarà il giovane Valerio Crezzini (alla sua terza partita complessiva in Serie A) a dirigere Napoli–Pisa, in programma lunedì 22 settembre alle ore 20.45 al Maradona. La gara, valida per la quarta giornata di campionato. Ad assistere il direttore di gara ci saranno Costanzo e Mastrodonato come guardalinee, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. In sala VAR è stato designato Mazzoleni, coadiuvato dall’AVAR Giua.
NAPOLI – PISA Lunedì 22/09 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – MASTRODONATO
IV: MANGANIELLO
VAR: MAZZOLENI AVAR: GIUA
